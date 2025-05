i talebani cancellano anche gli scacchi

In un gesto simbolico di oppressione culturale, i talebani afghani hanno estromesso gli scacchi dalla società, annientando la bellezza di questo gioco millenario. Decapitando i pezzi, bianchi e neri, hanno dimostrato come la loro ideologia radicale perseguiti ogni forma di espressione che sfugga al loro rigido controllo. Un attacco alla libertà di pensiero, oltre che al patrimonio culturale.

Non potendo mettere il burqa alla regina, hanno decapitato tutti i pezzi, bianchi e neri. La scimitarra ideologica dei talebani afghani, come la falce manzoniana, ha azzerato persino il gioco degli scacchi, espellendolo dalla società come tutte le “diavolerie” che sfuggono al loro controllo, accusato di essere vizioso, d’azzardo e contro l’Islam. Da non credere, ma tutto quello che è incredibile all’improvviso entra sempre nella concezione teologica degli estremisti più retrogradi di questo pianeta. L’unico gioco dominato dall’intelligenza, che ha messo al bando la fortuna e la casualità, è entrato nel mirino dei barbudos di Kabul e i 32 pezzi sono stati fatti saltare in aria con tutta la scacchiera.Neanche Padre Jorge da Burgos – l’ex bibliotecario del Nome della rosa di Umberto Eco che voleva impedire a suon di omicidi la lettura del secondo libro della Poetica di Aristotele – pur privo della vista, era così accecato dall’odio e dalla stupidità come i talebani, che sono riusciti nell’impresa impossibile di mettere all’indice una delle più alte manifestazioni della creatività umana, lungo un cammino formativo e intellettivo di oltre quindici secoli. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it