I tagli capelli più belli del Festival di Cannes | firmati John Nollet

I tagli di capelli più affascinanti del Festival di Cannes, firmati da John Nollet, rappresentano l'apice della moda e dell'eleganza. Considerato l’hairstylist delle star, Nollet trasforma ogni red carpet in un’opera d’arte, affiancando celebrità come Charlotte Casiraghi, Monica Bellucci, Deva Cassel e Vanessa Paradis per creare look indimenticabili. Scopriamo le sue creazioni più belle!

I capelli? Sono l’ultimo (e molto importante) accessorio di moda di ogni red carpet. Ne è convinto, JohnNollet, l’hairstylist delle star e di Charlotte Casiraghi e Monica Bellucci, Deva Cassel e Vanessa Paradis e molte altre. Una presenza di stile e di talento che dal 1995 trasforma ogni red carpet del Festival di Cannes in un momento di grazia e di stile.Il tappeto rosso della kermesse cinematografica francese, giunta alla 78esima edizione, è sempre un’occasione d’oro per scoprire nuovi taglicapelli e nuove acconciature. JohnNollet, sulla sua pagina Instagram, ha fatto un excursus amarcord delle sue creazioni migliori. Scopriamole: sono idee sempre valide per abbracciare stilosi colpi di testa. 🔗Leggi su Amica.it © Amica.it - I tagli capelli più belli del Festival di Cannes: firmati John Nollet

