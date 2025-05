I superpoteri di noi donne e le ricette per vivere in salute | la festa di Milleunadonna e di VediamociChiara

In occasione della festa di Milleunadonna e Vediamocichiara, celebriamo i superpoteri delle donne e condividiamo ricette per vivere in salute. Maria, un'insegnante appassionata, sottolinea l'importanza del benessere e la consapevolezza nella gestione dei fastidi quotidiani, invitando tutte a prendersi cura di sé con gioia e determinazione.

“Sono qui perché i temi che riguardano il benessere e la salute mi interessano molto. Credo che sia fondamentale cercare di rimanere sane e affrontare con consapevolezza tutti i piccoli o grandi fastidi che l’evolversi della vita comporta”, dice Maria, insegnante, in coda alla reception del Tiscali Campus per ricevere la su. 🔗Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - I superpoteri di noi donne e le ricette per vivere in salute: la festa di Milleunadonna e di VediamociChiara

