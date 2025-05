I simboli misteriosi incisi sulle pietre di Santa Maria Maggiore - Il podcast

Nel settimo episodio di "Bergamo Segreta", Roberto Vitali e Barbara Savà svelano i misteri dei simboli incisi sulle pietre di Santa Maria Maggiore. Un viaggio affascinante tra storia e leggende che ci porterà alla scoperta di luoghi enigmatici di Città Alta, rivelando segreti nascosti nel cuore di Bergamo.

