I Radio Gialli al Teatro del Sale con L' avventura della bambina cattiva

I Radio Gialli tornano al Teatro del Sale con "L'Avventura della Bambina Cattiva". La Compagnia delle Seggiole celebra il successo di oltre 500 serate con un evento gastronomico-teatrale, dove cena e mistero si intrecciano. Tra una portata e l'altra, la suspense cresce, fino a rivelare l'identità dell'assassino. Una serata da non perdere!

La Compagnia delle Seggiole propone, sulla scia del successo ottenuto nel corso di questi anni con oltre 500 serate, un evento gastronomicoteatrale che unisce la degustazione di una cena alla lettura di “RadioGialli”: la caccia all’assassino si snoderà fra le varie portate, fino alla scoperta. 🔗Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - I Radio Gialli al Teatro del Sale con "L'avventura della bambina cattiva"

Ulteriori approfondimenti disponibili online

A marzo Radio Capital va a teatro con Capital Jam - (ANSA) - MILANO, 04 FEB - A marzo Radio Capital va a teatro: inizierà infatti il 6 marzo il nuovo format con cui la radio intende portare la musica a teatro. Il nome scelto è Capital Jam perché ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Benedetta Grazzini in radio con Io sogno, singolo che porta la firma di Valerio Negrini dei Pooh

"Io sogno" (gi? disponibile nei digital store per Riserva Sonora - Radio Rossa) ? il nuovo singolo della giovane cantante, attrice e performer ligure Benedetta Grazzini, in radio da venerd? 6 novembre?Il brano nasce da un testo inedito di Valerio Negrini, fondatore nonch? autore dei testi della maggior parte delle canzoni dei Pooh, donato dalla moglie Paola Racca a Benedetta, arrangiato e prodotto da Paolo Schianchi che ne ha creato anche la parte musicale.