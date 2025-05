I pronostici di martedì 13 maggio | Serie B e Liga spagnola

Martedì 13 maggio segna una giornata cruciale per gli appassionati di calcio, con il recupero dell'ultima giornata di Serie B e l'inizio del turno infrasettimanale in Liga spagnola. In questo articolo, analizzeremo i pronostici per le partite di stasera, un’opportunità imperdibile per scoprire le ultime sfide e le strategie delle squadre in campo.

I pronostici di martedì 13 maggio, si gioca l’ultima giornata di Serie B e inizia con tre partite il turno infrasettimanale di LigaSi gioca stasera l’ultima giornata di Serie B, che in realtà è il recupero dell’intera giornata rinviata a suo tempo per la morte di Papa Francesco. In arrivo gli ultimi verdetti. In vetta Sassuolo e Pisa hanno già conquistato la promozione aritmetica. Lo Spezia per assicurarsi i vantaggi di giocare i playoff da terza classificata deve battere il Cosenza ultimo in classifica e già retrocesso.I pronostici di martedì 13 maggio: Serie B e Ligaspagnola (LaPresse) – IlVeggente.it La Cremonese può ancora sperare nel sorpasso: in casa del Pisa c’è da aspettarsi una partita con pochi tatticisimi e tanti gol. Il Palermo può provare a migliorare la sua posizione playoff battendo la Carrarese già salva. 🔗Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - I pronostici di martedì 13 maggio: Serie B e Liga spagnola

