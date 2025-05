I programmi in tv oggi 13 maggio 2025 | film e intrattenimento

Scopriamo cosa riserva la programmazione televisiva di martedì 13 maggio 2025! Su Rai Uno, l'emozionante "Simon Coleman – Ultimo ballo" ci terrà incollati allo schermo, mentre Rai Due ospiterà l'attesissimo Eurovision Song Contest. In questa guida, daremo un'occhiata ai migliori film e intrattenimenti della serata, dividendoli in sezioni per una consultazione più semplice.

Su Rai Uno Simon Coleman – Ultimo ballo, su Rai Due Eurovision Song Content. Guida ai programmi Tv della serata di martedì 13 maggio2025Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 13 maggio2025? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.filmSu Rai Uno dalle 21.30 Simon Coleman – Ultimo ballo. Simon, con l’aiuto di Chloè, deve risolvere un omicidio, per un presunto scambio di persona, avvenuto all’Accademia di Danza. Nell’intanto, vorrebbe dire ai nipoti della sua relazione con l’insegnante di Violette e trascorrere un weekend con lei, ma i ragazzi hanno organizzato la serata Karaoke per festeggiare l’anniversario dei genitori. 🔗Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 13 maggio 2025: film e intrattenimento

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Programmi Tv Oggi - Programmi in tv in diretta: guida completa al palinsesto di tutti i canali televisi oggi in onda sul digitale, Mediaset Premium, Sky per essere sempre aggiornati su cosa fanno ora in tv e quali ... 🔗comingsoon.it

TwentySeven guida programmi Tv - Programmi tv su TwentySeven oggi: guida tv del palinsesto di TwentySeven HD per sapere cosa fanno e cosa vedere su TwentySeven grazie alla programmazione completa suddivisa per fasce orarie. 🔗comingsoon.it

Programmi Tv - Oggi - Telefilm - Amici di Maria De Filippi Uomini e Donne Grande Fratello Isola dei Famosi Beautiful Verissimo Le Iene Un posto al sole Pomeriggio Cinque Mattino Cinque La vita in ... 🔗libero.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

DEATHLOOP esce il 21 maggio 2021 Prenotazioni disponibili

DEATHLOOP, l?innovativo sparatutto in soggettiva di Arkane Lyon esce in esclusiva per PlayStation 5 (PS5) e PC il 21 maggio 2021.