I primi viaggi di Papa Leone XIV | Ucraina Perù e Turchia L’America deve attendere

La fumata bianca ha sorpreso molti, ma non ha scatenato l'entusiasmo travolgente che ci si sarebbe aspettati. Quando il cardinale Robert Francis Prevost è apparso come PapaLeone XIV, il primo pontefice statunitense nella storia della Chiesa, la reazione è stata un misto di curiosità e perplessità. Il suo nome non figurava tra i favoriti, eppure è stato scelto con rapidità e largo consenso. Mentre il mondo si interroga su chi sia realmente questo nuovo Papa, i riflettori sono puntati sulle sue prime mosse, in particolare sui suoi viaggi apostolici.viaggio in Ucraina: la parola chiave è KievÈ stato Volodymyr Zelensky in persona a chiamare PapaLeone XIV per invitarlo a Kiev. Una mossa strategica e simbolica: il presidente ucraino ha voluto coinvolgere subito il nuovo pontefice nella crisi più esplosiva d'Europa.