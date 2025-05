I presidenti delle fondazioni Cariverona e Carifac in coro | Pronti ad ascoltare il sindaco Silvetti

I presidenti delle fondazioni Cariverona e Carifac si sono riuniti per ascoltare il sindaco Silvetti in un incontro focalizzato sulle istanze del territorio anconetano. Durante il confronto, i partecipanti hanno approfondito le principali esigenze e progetti della comunità, evidenziando l'importanza della collaborazione tra enti locali e fondazioni per un sviluppo sostenibile.

FABRIANO – Si è tenuto ieri un incontro tra i presidenti di Fondazione Cariverona e Fondazione Carifac, dedicato all’ascolto e all’analisi delle istanze espresse dal territorio anconetano. Nel corso del confronto, fanno sapere i diretti interessati, «sono state approfondite le principali. 🔗Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - I presidenti delle fondazioni Cariverona e Carifac in coro: «Pronti ad ascoltare il sindaco Silvetti»

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Fondazione Cariverona e Fondazione Carifac: Incontro tra I presidenti per il futuro del territorio anconetano - Si è tenuto oggi un incontro tra i presidenti di Fondazione Cariverona e Fondazione Carifac, dedicato all’ascolto e all’analisi delle ... 🔗radiogold.tv

Da Cariverona a Carifac: "La nostra è utilità sociale" - La seconda raccoglierà l’eredità della prima: "Resta il contatto col territorio. Una dotazione patrimoniale di 30 milioni di euro e un rafforzamento". 🔗msn.com

Censi (Fondazione Carifac) e Silvetti a muso duro: «Modificate quello statuto». «Vedremo» - ANCONA Un solo consigliere di amministrazione in rappresentanza di Ancona nel board della futura (rinnovata) Fondazione Carifac. Una ripartizione degli utili patrimoniali che vedeva il ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Indennità aggiuntiva ai presidenti dei gruppi parlamentari di Montecitorio: dettagli, importi e reazioni dei partiti

Ai presidenti dei gruppi parlamentari di Montecitorio verrà corrisposta dalla Camera una indennità aggiuntiva equiparata a quella già ricevuta dai presidenti di commissione.