I Playa desnuda al castello di Udine il 15 giugno

Il 15 giugno, il Castello di Udine ospiterà un evento imperdibile per celebrare i vent'anni dei Playa Desnuda, la band friulana che, nata quasi per scherzo, ha conquistato il pubblico europeo. Famosi per le loro collaborazioni con artisti come Manu Chao e Fatboy Slim, la loro storia musicale merita di essere festeggiata in grande stile.

