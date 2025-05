I piccoli cestini presi d’assalto da chi non fa la raccolta puntuale dei rifiuti

I piccoli cestini, un tempo rifugio per i rifiuti quotidiani, sono ora presi d'assalto da chi non rispetta la raccolta puntuale. Questa situazione è diventata una triste realtà nel mio quartiere da quando sono scomparsi i bidoni condominiali, lasciando spazio a un'inciviltà che mette in crisi la pulizia e l'ordine delle strade cittadine.

«Questa situazione ormai si presenta quotidianamente da quando è cominciata nel mio quartiere la raccoltapuntuale del rifiuto indifferenziato. Scomparsi i bidoni condominiali, i bidoni che, lungo le strade cittadine, sarebbero dovuti servire per i piccolirifiuti da gettare mentre ci si trova. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - «I piccoli cestini presi d’assalto da chi non fa la raccolta puntuale dei rifiuti»

Potrebbe interessarti su Zazoom

L' operazione di estrazione e raccolta della trementina dagli alberi?

La resinatura è l'operazione di estrazione e raccolta della trementina dagli alberi. La trementina è una sostanza resinosa che si trova in alcune specie di alberi, in particolare nelle conifere.