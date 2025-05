I Patagarri | esce il 23 maggio il debutto discografico L’ultima ruota del caravan

I Patagarri, la promettente band milanese, è pronta a debuttare nel mondo della musica con l'album “L’ultima ruota del caravan”, in uscita il 23 maggio 2025. Dopo il riscontro positivo dei singoli “Sogni” e “Sole zingaro”, questa nuova release segna un passo importante nella loro carriera, promettendo di affascinare e conquistare il pubblico.

Dopo il successo dei singoli "Sogni" e "Sole zingaro", la band milanese I Patagarri si prepara a conquistare il pubblico con il loro primo album, "L'ultimaruota del caravan", in uscita venerdì 23 maggio 2025 per Warner Music Italy.

I Patagarri – Il 23 maggio il nuovo album "L'ultimaruota Del caravan"

Un disco umano e senza compromessi

Il tour estivo 2025

Registrato in presa diretta sotto un vero tendone da circo, il disco è stato realizzato insieme al produttore Taketo Gohara, e racchiude dieci brani che raccontano storie di vita marginale, ironica, fragile ma profondamente umana. L'atmosfera circense della Birreria Le Baladin a Piozzo (CN) ha trasformato il processo creativo in un'esperienza sonora unica, ricca di imperfezioni e di autenticità.

