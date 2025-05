I nostri corpi emettono luce e cosa succede in punto di morte? La verità è sorprendente

I nostri corpi emettono una luce invisibile, nota come ultraweak photon emission (UPE), che sfida la nostra percezione. Ma cosa accade in prossimità della morte? Scopriremo come questa sorprendente emissione di fotoni possa rivelare segreti inaspettati sul mistero della vita e sul confine tra il vivere e il non essere.

Anche se a occhio nudo non ce ne accorgiamo, i nostricorpiemettono costantemente una luce debolissima, simile a un bagliore invisibile. Questa luce, chiamata ultraweak photon emission (UPE), è così fioca da non poter essere vista senza strumenti speciali. Secondo un recente studio pubblicato sul Journal of Physical Chemistry Letters da un gruppo di ricercatori dell’Università di Calgary e del Consiglio Nazionale delle Ricerche del Canada, questa emissione scompare nel momento in cui un essere vivente muore.Gli scienziati hanno condotto un esperimento su quattro topi, prima vivi e poi dopo la morte, utilizzando telecamere molto sensibili, chiamate EMCCD e CCD, capaci di rilevare singoli fotoni, ovvero particelle di luce, anche se debolissimi. I topi sono stati prima ripresi vivi in una stanza buia per un’ora, poi, una volta deceduti, sono stati mantenuti alla stessa temperatura corporea e ripresi per un’altra ora. 🔗Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - I nostri corpi emettono luce e cosa succede in punto di morte? La verità è sorprendente

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il nostro corpo emette una luce che si spegna dopo la morte - Il nostro corpo emette luce invisibile chiamata UPE. Scopri come questa radiazione può rivoluzionare la medicina e la diagnosi precoce. 🔗veb.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Bungie - Destiny 2: Oltre la Luce da oggi disponibile

Espansione Destiny 2: Oltre la Luce e Stagione della Caccia; la nuova gara al primato mondiale premier? la squadra che per prima completer? l?incursione della Cripta di Pietrafonda.