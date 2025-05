I look sporty chic da replicare questa primavera

La primavera è alle porte e con essa l'opportunità di sfoggiare look sporty chic che uniscono stile e funzionalità. In questo articolo, ti proponiamo sei outfit freschi da replicare, ideali per le giornate in ufficio e nel tempo libero. Scopri come il blazer, abbinato a body e bermuda, possa diventare il tuo nuovo must-have!

Per chi desidera combinare stile e praticità, la primavera è il momento perfetto per indossare un outfit casual senza rinunciare al tocco di eleganza. Ecco sei looksportychic da copiare subito per la primavera 2025Adatto per le giornate in ufficio, il blazer si declina con un body, dei bermuda di jeans e un paio di slingback, mentre i jeans larghi si abbinano a una camicia, una giacca sartoriale, delle scarpe da ginnastica e una borsa. Per un outfit da città, il top con scollo halter si declina con pantaloni sartoriali in lino e sneaker verdi. Per chi desidera una mise pratica, T-shirt, slip dress e sneaker creano un outfit da indossare ogni giorno.

7 outfit sporty chic da indossare nell'estate 2025: abbinamenti inaspettati ma super cool - Uno dei must have dell'estate 2025 è la camicia con laccetti, la tendenza easy chic alternativa alla classica blusa. Non si indossa solo con gonne e jeans dritti, ma anche con i pantaloncini sportivi, ... 🔗vogue.it

MET Gala 2025: 3 look delle celeb (eleganti e super chic) da replicare alle prossime occasioni speciali - Da Anne Hathaway a Hailey Bieber fino a Lorde: ecco 3 look delle star, avvistati sul red carpet, del MET Gala facili facili da ricreare. 🔗grazia.it

Alessia Marcuzzi, giacca in velluto e jeans: il Look casual&chic per tutti i giorni da replicare subito! - Nell’attesa di scoprire cosa accadrà durante il gioco, la bella conduttrice si prepara al meglio sfoggiando un look casual&chic da replicare subito! Giacca in velluto e jeans is the key! 🔗msn.com

