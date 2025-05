I look matchy di Kendall e Kylie Jenner con Chalamet

Kendall e Kylie Jenner hanno stupito con i loro look coordinati per una partita dei Knicks al Madison Square Garden. Mentre Kendall ha optato per un top chiaro di Hanes e pantaloni in pelle, Kylie ha scelto un tank top scintillante, entrambe pronte a catturare l'attenzione accanto a Timothée Chalamet. Stile e glamour si uniscono in una serata imperdibile!

Per assistere alla partita dei Knicks al Madison Square Garden di New York insieme a Timothée Chalamet, Kendall e Kylie Jenner hanno optato per due look coordinati. La modella ha indossato un top chiaro di Hanes, pantaloni in pelle e gioielli di MÉGA, mentre l'imprenditrice ha scelto un tank top scuro, dei pantaloni in similpelle di Khy e una borsa a spalla di Dior by John Galliano Spring 2001. Sia Kylie che Kendall hanno completato la mise con baseball cap dei New York Knicks e sandali con tacco alto di The Row. Le sorelle Jenner hanno indossato due outfit matchy, semplici da ricreare.

