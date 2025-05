I giudici che hanno scarcerato De Maria | esito imprevedibile Il marito di Chamila | avete liberato un killer

La decisione dei giudici milanesi di concedere il permesso di uscita a Emanuele De Maria, che ha commesso un omicidio durante il permesso, solleva polemiche. I familiari delle vittime, come il marito di Chamila, esprimono la loro indignazione, accusando la giustizia di aver liberato un killer. I magistrati difendono le loro scelte, ma le conseguenze sono gravi.

I giudici milanesi difendono a spada tratta la scelta di concedere il permesso a Emanuele De Maria, il detenuto che durante il permesso ha ucciso una donna, ridotto in fin di vita un uomo e si infine gettato dal Duomo rischiando di finire addosso anche a un ragazzo.Il 35enne campano, in carcere a Bollate per aver sgozzato una ragazza di 23 anni nel 2016, aveva sempre tenuto un comportamento corretto “anche durante i due anni di lavoro” come receptionist all’Hotel Berna presso e “senza che nulla potesse lasciare presagire l’imprevedibile e drammatico esito”. Lo scrivono il presidente della Corte d’appello di Milano, Giuseppe Ondei, e la presidente facente funzioni del Tribunale di Sorveglianza di Milano, Anna Maria Oddone, in una nota sui “tragici eventi” dell’evasione del 35enne, l’omicidio della collega trovata cadavere al Parco Nord, il tentato omicidio di un altro collega e infine il suicidio gettandosi dal Duomo di Milano domenica. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - I giudici che hanno scarcerato De Maria: esito imprevedibile. Il marito di Chamila: avete liberato un killer

