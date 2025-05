I gatti a Villasimius si curano con la tassa di soggiorno turistica

A Villasimius, la tassa di soggiorno turistica si trasforma in un progetto di cura per i gatti. Grazie alla collaborazione tra la Lav di Cagliari e il comune, sono stati sterilizzati 230 felini, che ora abitano serenamente in quindici colonie feline. Un'iniziativa che unisce turismo e rispetto per gli animali.

Un progetto gestito dalla Lav di Cagliari in collaborazione con il comune della località balneare ha portato alla sterilizzazione di 230 gatti, poi rilasciati in quindici colonie feline 🔗Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - I gatti a Villasimius si curano con la tassa di soggiorno turistica

Potrebbe interessarti su Zazoom

Razze di gatti affettuosi e giocosi: Maine Coon e Bombay, i felini più simili ai cani

Gli amanti degli animali alla ricerca di un animale domestico che unisca le caratteristiche dei cani a quelle dei gatti possono trovare la soluzione ideale in alcune razze feline particolari.