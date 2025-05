I dubbi del bidone giallo Alea lancia gli spot sul riciclo delle plastiche

Alea interviene con una nuova campagna pubblicitaria per chiarire i dubbi sul riciclo delle plastiche. Attraverso spot incisivi, il messaggio si concentra su domande comuni: dove finisce una sedia in plastica a fine vita? E la pellicola delle verdure? Scopriamo insieme come gestire correttamente il bidone giallo e valorizzare il nostro impegno per l'ambiente.

Una sedia in plastica dove va quando finisce il suo ciclo di utilizzo? La pellicola con cui sono avvolte le verdure al supermercato, invece? Il tubetto del dentifricio? Sono domande che chiunque abbia mai fatto la raccolta differenziata si pone quando si tratta di buttare nel bidone del colore giusto le cose che sono diventate un rifiuto. Soprattutto per quanto riguarda la plastica questi quesiti possono essere a volte ingannevoli.In primo luogo perché si tratta di plastiche, al plurale, e in secondo luogo perché ognuna, e sono tante, può avere o meno un proprio percorso di riciclo. Proprio per la difficoltà che si può avere nel differenziare nella giusta maniera questo tipo di materia, Alea Ambiente ha avviato una campagna di sensibilizzazione per il corretto conferimento della plastica. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I dubbi del bidone giallo. Alea lancia gli spot sul riciclo delle plastiche

