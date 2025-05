I diritti umani e il Giubileo | un giorno di scoperta e ispirazione progetto del Liceo Copernico a Roma

Il 2 maggio 2025, il Liceo Copernico di Roma ha ospitato un incontro coinvolgente per il concorso “Un Corto per i Diritti Umani 2024-2025”, promosso dall’Organizzazione per i Diritti Umani e la Tolleranza ETS. Questo evento ha rappresentato un'opportunità unica per scoprire e ispirarsi ai valori fondamentali dei diritti umani attraverso la creatività giovanile.

Il 2 maggio 2025, a Roma, si è tenuto un incontro per il concorso “Un Corto per i dirittiumani 2024-2025”, organizzato dall’Organizzazione per i dirittiumani e la Tolleranza ETS, in collaborazione con “Gioventù per i dirittiumani”. Tra i protagonisti di questa iniziativa di alto valore. 🔗Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - I diritti umani e il Giubileo: un giorno di scoperta e ispirazione progetto del Liceo Copernico a Roma

Se ne parla anche su altri siti

Giornata Mondiale dei Diritti Umani - Il 10 dicembre celebriamo la Giornata mondiale dei diritti umani per ricordare le prerogative irrinunciabili che spettano ad ogni essere umano. La Giornata Mondiale dei Diritti Umani, istituita nel ... 🔗raiscuola.rai.it

Giornata Mondiale dei Diritti Umani - La Giornata Mondiale dei Diritti Umani, istituita nel 1950 dall'ONU, si celebra il 10 dicembre, data in cui, nel 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò la Dichiarazione Universale dei ... 🔗raiscuola.rai.it

Giornata mondiale dei diritti umani - Il 10 dicembre 1948, in un contesto storico d'instabilità e distruzione, alla fine della seconda guerra mondiale, la Commissione per i diritti umani del Consiglio Economico e Sociale dell’Onu, ... 🔗unimondo.org

Potrebbe interessarti su Zazoom

Aborto: Il 64% degli italiani è per diritti umani a nascituri

Una significativa maggioranza degli italiani, oltre il 70%, esprime il desiderio di riconoscere il reato di duplice omicidio nel caso di una donna in gravidanza.