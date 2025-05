I defunti di Santa Margherita seppelliti in altri cimiteri le richieste di Caruso e Manganaro

Il consigliere comunale Giovanni Caruso e il consigliere della Prima municipalità Alfredo Manganaro, entrambi della Democrazia Cristiana, sollecitano l’ampliamento del cimitero di Santa Margherita. A destare preoccupazione è la situazione dei defunti seppelliti in altri cimiteri, rendendo necessario un intervento tempestivo per risolvere questa problematica. "In codesto cimitero - si legge in...."

Il consigliere comunale Giovanni Caruso e il consigliere della Prima municipalità Alfredo Manganaro , entrambi della Democrazia Cristiana , ritengono opportuno e non più rinviabile avviare l’iter che riguarda l’ampliamento del cimitero di SantaMargherita . "In codesto cimitero - si legge in. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - I defunti di Santa Margherita seppelliti in altri cimiteri, le richieste di Caruso e Manganaro

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Santa Margherita, una aiuola di iris a memoria di Paola Mostosi e delle vittime di femminicidio - Santa Margherita Ligure. Inaugurazione toccante e partecipata quella di stamane a Villa Durazzo, dove è stata svelata, alla presenza di Cristina Mostosi, la targa a corredo della nuova aiuola di ... 🔗msn.com

VII OPERA DI MISERICORDIA CORPORALE, SEPPELLIRE I DEFUNTI - Il Catechismo della Chiesa Cattolica insegna che “i corpi dei defunti devono essere trattati con rispetto e carità nella fede e nella speranza della risurrezione” (num. 2300). Un’attenzione e una cura ... 🔗sanfrancescopatronoditalia.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

SANTA MUSICA E CHE DIO BENEDICA BENNA & NICHOLAS MANFREDINI

Anche questo mese siamo tornati per farvi conoscere due artisti emergenti che si stanno facendo largo nel panorama della musica italiana.