I cittadini e l’allarme sicurezza Il sindaco di Rho risponde | | Non esiste alcuna emergenza

Il sindaco di Rho risponde ai timori dei cittadini riguardo la sicurezza, affermando che non esiste alcuna emergenza. Basandosi sui dati forniti dal prefetto di Milano, il primo cittadino rassicura la comunità, sottolineando che la situazione nella città è positiva rispetto al contesto milanese.

"Non esiste un’emergenzasicurezza in città e non sono io a dirlo, ma i dati che ci aveva comunicato il prefetto di Milano nel corso dell’ultimo incontro del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Siamo una di quelle città in cui, rispetto al contesto milanese, non si vive un’emergenza. C’è invece il tema della percezione di insicurezza che spesso è influenzata da piccole situazioni di degrado, racconti di episodi che vengono amplificati. Come amministrazione comunale l’obiettivo è quello di organizzare altri servizi straordinari congiunti della polizia di Stato, carabinieri, Guardia di Finanza e della polizia locale nelle aree più a rischio". risponde così il sindaco di Rho, Andrea Orlandi, ai malumori degli ultimi giorni sul tema della sicurezza in città. Dalla piazza della stazione dove residenti e commercianti lamentano degrado, episodi di spaccio, schiamazzi alla zona di san Pietro dove ultimamente ci sono stati molti furti in appartamento, da piazza Costellazione (la piazza della stazione di Rho Fiera) mal frequentata nelle ore serali all’ultimo episodio in vicolo Pace, dove un ladro sorpreso in casa dalla proprietaria e dalla figlia le avrebbe spintonate per rubare uno smartphone e poi messo in fuga dal marito. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I cittadini e l’allarme sicurezza. Il sindaco di Rho risponde:: "Non esiste alcuna emergenza"

Su questo argomento da altre fonti

I cittadini e l’allarme sicurezza. Il sindaco di Rho risponde:: "Non esiste alcuna emergenza" - "Lo dice anche il prefetto, ma potenzieremo i servizi fra polizia, carabinieri, fiamme gialle e vigili". I malumori dai residenti e commercianti di piazza della stazione, zona di San Pietro e vicolo P ... 🔗msn.com

"Una Bologna che cambia" lancia l’allarme: “Oltre 8.000 firme per dire basta al degrado” - Il movimento civico presenta in conferenza stampa i risultati della petizione popolare. Al centro: criminalità nei quartieri, gestione degli eventi in piazza e critiche al sindaco Lepore ... 🔗bolognatoday.it

FdI attacca il sindaco:: "Le politiche di sicurezza per Lepore non esistono" - "La situazione della sicurezza in città è emergenziale, non per l’assenza degli agenti ma per l’assenza totale di politiche ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sicurezza sul lavoro: l'importanza di una buona formazione

La formazione sulla sicurezza sul lavoro è diventata di vitale importanza: per la legge e per l'incolumità dei lavoratori.