I cardinali spiattellano il conclave

I cardinali infrangono il segreto del conclave, tradendo le direttive di Giovanni Paolo II. Luis Antonio Tagle, Arlindo Gomes Furtado, Dominique Mamberti e Désiré Tsarahazana hanno condiviso dettagli riservati con la stampa, riaccendendo il dibattito sulla trasparenza nella Chiesa. Scopri cosa è emerso da queste rivelazioni che scuotono la Santa Sede.

Giovani Paolo II aveva ordinato di mantenere il segreto su quanto avviene nella Sistina. Ma Luis Antonio Tagle, Arlindo Gomes Furtado, Dominique Mamberti e Désiré Tsarahazana sono corsi a raccontare molto ai giornali. 🔗Leggi su Laverita.info © Laverita.info - I cardinali spiattellano il conclave

