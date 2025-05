I boss della droga a Firenze e le rotte clandestine dal Sud America tra banane e staffette

A Firenze, un osceno mercato della droga si sviluppa tra rotte clandestine provenienti dal Sud America. Tonnellate di sostanze stupefacenti, celate tra banane e staffette, alimentano un giro d'affari multimilionario. Eroina, hashish e cocaina invadono la Toscana, svelando un sistema sofisticato in cui nulla è lasciato al caso. Scopriamo insieme questo inquietante fenomeno.

Tonnellate di sostanze stupefacenti occultate in ogni modo immaginabile per un giro economico di milioni e milioni di euro. Parliamo delle droghe – sia sintetiche che 'naturali' – che ogni giorno invadono Firenze e la Toscana attraverso mille trucchi. Un fiume di eroina, hashish, cocaina. 🔗Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - I boss della droga a Firenze e le rotte clandestine dal Sud America, tra banane e staffette

