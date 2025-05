i 65 anni del villaggio olimpico san vito in festa per tre giorni

Il Villaggio Olimpico di San Vito festeggia con entusiasmo il suo 65° anniversario, offrendo tre giorni di eventi coinvolgenti. La manifestazione, organizzata dall’associazione Il Tondo con il supporto del Comune di Lucca, propone una ricca programmazione di incontri, spettacoli e attività per tutte le età, celebrando la comunità e le relazioni che animano il territorio.

Grande partecipazione per il 65° anniversario del VillaggioOlimpico di San Vito, celebrato con tre giornate di incontri, spettacoli, mostre e attività per grandi e piccoli, promosse dall'associazione Il Tondo – Luoghi e relazioni con il supporto del Comune di Lucca e la collaborazione di numerose realtà del territorio.Venerdì scorso al Centro Civico di San Vito, si è tenuta la tavola rotonda "Edilizia residenziale pubblica tra architettura e abitare sociale", alla presenza di un pubblico numeroso. Hanno portato il proprio contributo il sindaco Mario Pardini, con un focus sul Piano Operativo del quartiere, e il Presidente di Erp Lucca Srl, Andrea Bertoncini, che ha illustrato gli interventi di riqualificazione in corso. Numerosi gli interventi di esperti, urbanisti, architetti e testimoni che hanno ricostruito la storia del quartiere, evidenziando il valore dell'abitare pubblico come progetto sociale e collettivo.