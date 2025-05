I 18 anni di Chanel Totti | per la festa di compleanno “ruba” gli stivali a specchio di mamma Ilary

Chanel Totti festeggia oggi i suoi 18 anni e per l'occasione ha deciso di "rubare" gli iconici stivali a specchio di mamma Ilary Blasi! Alla mezzanotte, ha brindato con i suoi amici più cari e il papà Francesco Totti. Scopri di più su questo evento indimenticabile e sul look sfoggiato da Chanel per la serata.

Cosa riportano altre fonti

Chanel Totti compie 18 anni: il gesto di papà Francesco alla festa commuove tutti - Lo storico capitano della Roma ha brindato alla maggiore età della sua secondogenita. E il video è diventato subito virale ... 🔗corrieredellosport.it

Chanel Totti compie 17 anni, la foto ricordo di mamma Ilary Blasi: «Auguri amore mio». La somiglianza con la dedica di Francesco Totti - Il compleanno di Chanel ... Totti «Tanti auguri amore mio», scrive Ilary Blasi sulle sue storie Instagram dopo aver condiviso uno scatto dolcissimo della figlia Chanel che oggi compie 17 anni. 🔗msn.com

