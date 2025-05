Huijsen Real Madrid nuove conferme | presentato il progetto all’ex Juve cosa manca per la chiusura

Nuove conferme sul futuro di Dean Huijsen, difensore del Bournemouth, con il Real Madrid che ha presentato un progetto interessante all'ex Juventus. Resta da chiarire cosa manchi per finalizzare l'operazione. Scopriamo insieme gli aggiornamenti che potrebbero segnare una svolta nella carriera del giovane talento.

HuijsenRealMadrid, nuoveconferme: presentato il progettoall’exJuve, cosamanca per la chiusura dell’operazione per il difensoreCi sono aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Dean Huijsen, difensore di proprietà del Bournemouth che ha attirato su di sé gli occhi di tante big sparse per l’Europa.Come riportato da gianlucadimarzio.com il RealMadrid è al momento il club in vantaggio: i Blancos hanno presentato il progettoall’exJuventus e attendono una riposta da parte del ragazzo già nelle prossime ore. Si attendono aggiornamenti. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Huijsen Real Madrid, nuove conferme: presentato il progetto all’ex Juve, cosa manca per la chiusura

Su questo argomento da altre fonti

Huijsen Real Madrid, nuove conferme: presentato il progetto all’ex Juve, cosa manca per la chiusura - Huijsen Real Madrid, nuove conferme: presentato il progetto all’ex Juve, cosa manca per la chiusura dell’operazione per il difensore Ci sono aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il ... 🔗juventusnews24.com

SKY - Bournemouth, attesa la decisione di Huijsen: Real Madrid in vantaggio - A Bournemouth giochiamo senza paura”. Ci ha raccontato così Dean Huijsen, protagonista del nostro speciale sul club inglese (clicca qui per leggere la sua intervista), in merito al clima positivo e pr ... 🔗napolimagazine.com

Huijsen Real Madrid e non solo, è corsa a quattro per il difensore: l’ex Juve ha soltanto un sogno. I dettagli - Huijsen Real Madrid e non solo, è corsa a quattro per il difensore: l’ex Juve ha soltanto un sogno. I dettagli e cosa potrebbe succedere in estate Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto ri ... 🔗juventusnews24.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Champions League : Il Real Madrid elimina Atalanta

Dopo la Juve, va fuori anche l'Atalanta I bergamaschi perdono 3-1 a Madrid in casa del Real Madrid che passa così ai quarti.