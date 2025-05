Huijsen Real Madrid e non solo è corsa a quattro per il difensore | l’ex Juve ha soltanto un sogno I dettagli

Dean Huijsen, promessa difensiva ex Juventus, è al centro di un’aspra competizione di mercato. Real Madrid e altre tre squadre si contendono il suo talento, ma il giovane calciatore ha un solo sogno nel cuore. Scopriamo insieme i dettagli delle trattative e le possibili evoluzioni che ci attendono per l'estate in arrivo.

HuijsenRealMadrid e non solo, è corsa a quattro per il difensore: l’exJuve ha soltanto un sogno. I dettagli e cosa potrebbe succedere in estateArrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Dean Huijsen, difensore di proprietà del Bournemouth che ha attirato su di sé parecchi top club europei.Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano il RealMadrid si sta muovendo con convinzione, ma occhio anche a Arsenal, Chelsea e Liverpool che potrebbero decidere di attivare la clausola rescissoria presente nel suo contratto. l’exJuve avrebbe un sogno: giocare nel RealMadrid di Xabi Alonso. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Huijsen Real Madrid e non solo, è corsa a quattro per il difensore: l’ex Juve ha soltanto un sogno. I dettagli

