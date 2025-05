Houthi arresi? In realtà per Trump quell’operazione militare costava troppo così ha scaricato Israele e trovato l’accordo

Roma, 13 maggio 2025 - La conclusione della campagna militare statunitense contro gli Houthi ha sorpreso molti, con Donald Trump che annuncia la resa dei ribelli yemeniti. Tuttavia, un'inchiesta del New York Times solleva dubbi, suggerendo che l'operazione fosse diventata insostenibile e che la strategia di Trump implicasse una svolta nei rapporti con Israele.

Roma, 13 maggio 2025 - La campagna militare Usa contro gli Houthi è terminata perché alla fine, come ha detto il presidente Donald Trump, i ribelli yemeniti si sono arresi (o almeno hanno dichiarato di non prendere più di mira navi Usa e carghi internazionali)? Forse, ma il New York Times ha fatto due conti in tasca all'amministrazione Trump e, su suggerimento di ex e attuali funzionari voluti restare anonimi, ha scoperto che in realtà lo stop è arrivato per i costi sempre più elevati dell'operazione militare.così, anche senza una vera garanzia riguardo ai continui attacchi contro Israele o altri beni non statunitensi, Trump l'ha venduta come una vittoria sugli Houthi, fiaccati da due mesi di raid aerei. Ma il punto è, secondo il Nyt, che i ribelli sponsorizzati da Teheran continuavano a resistere, evitando che l'arsenale missilistico, ben nascosto in gallerie, venisse intaccato dai caccia delle US Navy. 🔗Leggi su Quotidiano.net