Hot parade

Nell'affollato palcoscenico della "hot parade", una miriade di personaggi cerca disperatamente la propria identità. Tra comunicati stampa di ong improbabili e televenditori in declino dell'Alt right, come un fantasma di Bannon, assistiamo a un'insana lotta per la visibilità. Un caleidoscopio di voci e idee che spiumano i corvi nel tentativo di emergere.

Sale: Spiumate i corvi. Una pletora di personaggi in cerca d’autore sta provando a rosicchiare un po’ di visibilità per conto proprio o conto terzi. Ong improbabili dal comunicato stampa sempre pronto, i televenditori in declino dell’Alt right fuori moda (ciao, Bannon: tutto a posto?) ci confermano solo una cosa: Leone XIV sarà un grande . Hot parade L'Identità. 🔗Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Hot parade

Potrebbe interessarti su Zazoom

Prelievo contanti conto corrente : limite e controlli 2022

Sono cambiate le regole per prelevare contanti da un conto bancario o postale. Bisogna partire dalle cosiddette restrizioni sulla tracciabilità dei pagamenti, ricorda laleggepertutti.