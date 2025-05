Horizon | dopo il flop Kevin Costner deve affrontare una causa legale per l' accordo di co-finanziamento

Dopo il deludente esordio di "Horizon", Kevin Costner si trova al centro di una tempesta legale. La sua società di prestiti è coinvolta in una lite con New Line Cinema riguardo all'accordo di cofinanziamento del film. Il sogno americano dell'epopea western si trasforma così in un incubo per il celebre attore e regista.

La società che eroga prestiti a Costner sarebbe coinvolta in una disputa legale con il distributore New Line in merito all'accordo di cofinanziamento. L'epopea western sul sogno americano di KevinCostner si sta trasformando in un incubo. dopo il bruciante flop, la New Line Cinema ha presentato un ricorso contro la società di KevinCostner, con cui è stato prodotto Horizon: An American Saga, per presunte violazioni di un accordo, secondo quanto appreso dall'Hollywood Reporter. Horizon Series, la società di prestiti di Costner, è in una situazione di stallo con la New Line in merito al suo accordo di cofinanziamento, secondo quanto riportato da una fonte. dopo che la City National Bank ha avviato un procedimento arbitrale contro entrambe le società, la New . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Horizon: dopo il flop Kevin Costner deve affrontare una causa legale per l'accordo di co-finanziamento

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Horizon: dopo il flop Kevin Costner deve affrontare una causa legale per l'accordo di co-finanziamento - La società che eroga prestiti a Costner sarebbe coinvolta in una disputa legale con il distributore New Line in merito all'accordo di cofinanziamento. 🔗movieplayer.it

Horizon: il mega-western di Kevin Costner va in causa legale con Warner Bros e New Line - Horizon, la saga scritta, diretta, interpretata e prodotta da Kevin Costner, è finita al centro di una disputa legale. 🔗cinema.everyeye.it

Kevin Costner coinvolto in una causa legale a causa del più grande flop della sua carriera - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Guenda Goria dopo l'uscita dal Grande Fratello Vip : io il mio GFvip l'ho gi? vinto, questo reality mi ha salvata

?Partecipare al Grande Fratello Vip mi ha salvata: prima mi sentivo fragile, adesso sono forte e pronta a vivere?, confida Guenda Goria in un'intervista esclusiva a?Chi, in edicola da mercoled? 4 novembre.