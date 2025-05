Horizon | An American Saga flop da 100 milioni e contenzioso finanziario per Kevin Costner

Il sogno western di Kevin Costner, incarnato in "Horizon: An American Saga", si sta trasformando in un incubo finanziario. Con un flop da 100 milioni di dollari e un contenzioso in atto, la situazione si complica ulteriormente, rivelando le sfide che Costner ha affrontato nella realizzazione di questo ambizioso progetto cinematografico.

Il sogno western di Kevin Costner si sta trasformando in una situazione complessa e controversa, mettendo in luce le difficoltà insorte durante il percorso di Horizon: An American Saga. La tensione è salita notevolmente a seguito del fallimento commerciale che ha coinvolto questo ambizioso progetto, tanto da spingere la New Line Cinema a intraprendere azioni.

