Horizon 3 verrà rilasciato nel 2027 invece il titolo online è in arrivo prima per un rumor

Grandi novità per i fan di Horizon! Secondo recenti rumors, Horizon 3 è atteso per il 2027, ma prima potrebbe arrivare un titolo online, ampliando ulteriormente l'universo di Aloy. Guerrilla Games sta lavorando a questo progetto, promettendo nuove avventure per i follower della saga. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli!

Grandi novità in arrivo per i fan di Aloy e dell’universo Horizon. Secondo fonti vicine allo studio, Horizon 3 è attualmente in fase di sviluppo presso Guerrilla Games e punta ad un lancio nel 2027, consolidando la saga in una vera e propria trilogia. Tuttavia, prima dell’uscita del terzo capitolo principale, sarà rilasciato un titolo multiplayer online, pensato per espandere l’esperienza di gioco e coinvolgere una vasta community.Insider Gaming segnala che l’esistenza del progetto multiplayer è stata confermata anche da un annuncio di lavoro pubblicato da Guerrilla Games all’inizio del 2025, in cui si faceva riferimento alla volontà di creare un’esperienza online capace di attrarre oltre un milione di giocatori. Alcuni rumor precedenti avevano ipotizzato una cancellazione del progetto, ma tali voci sono state smentite: lo sviluppo procede, e il lancio è previsto prima di Horizon 3. 🔗Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Horizon 3 verrà rilasciato nel 2027, invece il titolo online è in arrivo prima, per un rumor

