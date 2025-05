Ho sempre desiderato diventare mamma ma ora sono terrorizzata dalla cosa…

Essere in attesa di un bambino è un momento straordinario, ma può portare con sé ansie e paure inaspettate. Buongiorno dottoressa, ho sempre sognato di diventare mamma, ma ora che ho realizzato questo desiderio, mi sento sopraffatta. La paura di non essere all'altezza e di crescere un figlio in un mondo complicato mi spaventa enormemente.

Buongiorno dottoressa, ho sempre desiderato diventare mamma, e ora che sono finalmente incinta sono completamente terrorizzata. Ho paura di sbagliare, di non essere all'altezza, ho pensato di essere egoista per il fatto di mettere al mondo un bambino in questo mondo così difficile che non va nella giusta direzione. Insomma, comincio e termino le mie giornate in preda all'ansia e non so come vivere tranquillamente questa fase della mia vita. Il mio compagno, d'altro canto, è al settimo cielo e cerca di farmi ragionare (pur non riuscendoci). Cosa posso fare per stare meglio?

