Ho scoperto la mia unicità | la storia di Stefania

Ho scoperto la mia unicità: la storia di Stefania. Tra le sfide che affrontano le persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale, emerge spesso la solitudine causata dall'isolamento. Nel silenzio e nell'oscurità che le circondano, il mondo esterno diventa irraggiungibile, non solo fisicamente, ma anche emotivamente, creando una distanza che è difficile colmare.

