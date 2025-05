Ho perso 15 chili grazie alla Quaresima | per 40 giorni non ho mangiato né pane né carboidrati | la rivelazione di Christopher il figlio di Arnold Schwarzenegger

Durante la Quaresima, Christopher Schwarzenegger, il figlio di Arnold Schwarzenegger, ha sorprendentemente perso 15 chili eliminando pane e carboidrati dalla sua dieta per 40 giorni. La sua trasformazione è stata svelata al Summit inaugurale del Beacher Vitality Happy & Healthy di Los Angeles, offrendo a molti un'ispirazione per affrontare diete e stili di vita più salutari.

Perde 15 chili durante la Quaresima e torna un figurino. Durante il Summit inaugurale del Beacher Vitality Happy & Healthy di Los Angeles, ChristopherSchwarzenegger, il quartogenito del protagonista di Predator, ha raccontato come sia riuscito a perdere peso rinunciando prima di tutto ai carboidrati. “È stato un processo impegnativo”, ha spiegato il 27enne, iniziato nel 2019 quando si trovava in Australia in viaggio. Come ogni ventenne aveva voglia di esplorare il mondo, fare sport, muoversi all’aria aperta, provare anche qualche brivido, modello True Lies come babbo Schwarzy. Tanto che il momento di svolta per il giovane sembra essere stato l’impossibilità di gettarsi da un aereo con un paracadute assieme agli amici.“Ebbi la consapevolezza di non poterlo fare. Una doccia fredda, ma è stato anche l’inizio di una rinascita“. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho perso 15 chili grazie alla Quaresima: per 40 giorni non ho mangiato né pane né carboidrati”: la rivelazione di Christopher, il figlio di Arnold Schwarzenegger

