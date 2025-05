Ho detto e fatto cose peggiori non voglio essere un esempio per nessuno | Tapiro d’oro a Fedez dopo la rissa sfiorata con lo streamer Blur

Fedez ha ricevuto il Tapiro d'Oro dopo una rissa sfiorata con lo streamer Blur, durante i quarti di finale dei playoff della Kings League Italia. Gli animi si sono surriscaldati mentre i Boomers, la squadra del rapper milanese, affrontavano gli Stallions di Blur, portando a un acceso confronto sul campo di gioco.

rissasfiorata tra Fedez e lo streamer italiano Blur. Gli animi si sono accesi durante i quarti di finale dei playoff di Kings League Italia – la competizione di calcio a 7 nata in Spagna nel 2022 -, che ha visto sfidarsi, appunto, la squadra del rapper meneghino, i Boomers, e gli Stallions di Blur (all’anagrafe Gianmarco Tocco), con i due presidenti che sono quasi venuti alle mani prima di essere fermati da alcuni giocatori in campo. Ed è proprio per questo motivo che Fedez è stato raggiunto dall’inviato Valerio Staffelli di “Striscia La Notizia” per la consegna di un Tapirod’oro: “Abbiamo visto la lite furibonda in Kings League”, spiega l’inviato del tg satirico di Canale 5. “Porca miseria – risponde Fedez -. Ormai ne ho troppi, possiamo fare che fai finta di darmelo e poi te lo ridò?”, ironizza il cantante che, in realtà, minimizza quanto accaduto in campo con Tocco. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho detto e fatto cose peggiori, non voglio essere un esempio per nessuno”: Tapiro d’oro a Fedez dopo la rissa sfiorata con lo streamer Blur

