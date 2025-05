hexagon system asd | open day per la nuova sede di paderno

Hexagon System ASD, leader nel benessere e nella performance sportiva a Milano, inaugura una nuova sede a Paderno. Partecipa all'Open Day del 31 maggio a Paderno Dugnano e scopri il metodo Hexagon, che promuove l'equilibrio tra conoscenza, tecnologia e allenamento per il massimo rendimento. Un'opportunità unica per avvicinarsi al mondo dello sport e del benessere!

