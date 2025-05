Helpline Infanzia Telefono Azzurro in prima linea per proteggere i minori

Telefono Azzurro si conferma un punto di riferimento fondamentale nella protezione dei minori, specialmente in occasione della Giornata Internazionale delle Helpline per l’Infanzia. L'organizzazione ribadisce il proprio impegno nel sostenere i bambini e gli adolescenti in difficoltà, fornendo supporto e ascolto attraverso la sua helpline. Scopri di più nell'articolo su Orizzonte Scuola Notizie.

In occasione della Giornata Internazionale delle Helpline per l’Infanzia, TelefonoAzzurro ribadisce il suo impegno nel sostenere i minori in difficoltà.L'articolo HelplineInfanzia, TelefonoAzzurro in primalinea per proteggere i minori . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Telefono Azzurro - L’impegno di Telefono Azzurro è quello di difendere i diritti dell’infanzia e promuovere una cultura che ne rispetti e valorizzi le potenzialità. Al telefono, in chat, sul territorio Telefono Azzurro ... 🔗rai.it

Infanzia e adolescenza: Ministero Difesa e Telefono Azzurro, “al via tavolo di lavoro per garantire tutela in situazioni d’emergenza” - Al via il tavolo di lavoro tra il Ministero della Difesa e Telefono Azzurro. L’obiettivo è “avviare una collaborazione concreta a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza in situazioni d ... 🔗agensir.it

Telefono Azzurro, +17% le segnalazioni rispetto al 2023 - Rispetto al 2023 il Telefono Azzurro ha registrato un incremento complessivo del +17% di segnalazioni raccolte. Nel 2024, la linea d’ascolto del 114 – Emergenza Infanzia, il servizio di pubblica ... 🔗ilsicilia.it

