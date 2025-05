' Hannah Arendt tra letteratura e politica' due incontri organizzati da Unife e Meis

Mercoledì e giovedì, un doppio appuntamento celebra il pensiero di Hannah Arendt, in occasione del 50esimo anniversario della sua scomparsa. Organizzato dall'Università di Ferrara e dal Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah, l'evento esplorerà il legame tra letteratura e politica nella sua opera, offrendo spunti di riflessione sulla sua eredità.

Mercoledì e giovedì arriva un doppio appuntamento dedicato al pensiero di HannahArendt inserito nel 50esimo anniversario della scomparsa della grande filosofa (1906-1975) e promosso dal Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah e dal Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di.

