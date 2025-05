Hamas libera l' ostaggio americano Edan Alexander | è stato tenuto ammanettato in una gabbia

Hamas ha liberato l'ostaggio americano Edan Alexander, trattenuto in una gabbia. Nonostante il rilascio, il premier israeliano Netanyahu ha confermato che i piani militari di Israele rimarranno invariati, intensificando i combattimenti. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro l'Iran, in risposta alle preoccupazioni sul programma nucleare.

Netanyahu non ha intenzione di cambiare i piani di Israele: "Il rilascio non porterà a una tregua, intensificheremo i combattimenti". Gli Usa impongono nuove sanzioni contro l'Iran per il nucleare

Gaza - Usa chiedono a mediatori pressioni su Hamas per via libera a piano Biden

In precedenza era circolata la notizia che l'Egitto era pronto a partecipare a una task force araba nella Striscia di Gaza sotto gli auspici dell'Onu per un periodo limitato e dopo che le Idf si saranno ritirate dall'enclave palestinese.