Hamas libera il soldato israelo-americano Edan | intesa con gli Usa

L'accordo bypassando Netanyahu, sotto pressione per gli altri rapiti. "L'ostaggio ha subito gravi torture" 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Hamas libera il soldato israelo-americano Edan: intesa con gli Usa

Altre fonti ne stanno dando notizia

Gaza, Hamas libera l’ostaggio israelo-americano Edan Alexander: “Ora negoziamo cessate il fuoco” - Hamas annuncia la liberazione del soldato israelo-americano Edan Alexander, un gesto unilaterale verso gli Stati Uniti mentre Gaza è allo stremo ... 🔗fanpage.it

Hamas libera il soldato israelo-americano Alexander - Nel frattempo l’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per il Medio Oriente Steve Witkoff e il coordinatore per gli ostaggi Gal Hirsch sono arrivati in elicottero nella struttura militare i ... 🔗informazione.it

Hamas libera l'ostaggio Usa Idan Alexander: torturato e rinchiuso in una gabbia - Il giovane soldato è stato liberato senza cerimonia pubblica. In centinaia ad attendere il rilascio nella sua città natale negli Usa ... 🔗msn.com

