Halle Berry | Non so se 007 dovrebbe essere una donna

Halle Berry, celebre per il suo ruolo di Jinx nella saga di James Bond, ha recentemente espresso le sue opinioni sul futuro di 007. Durante una conferenza stampa al Festival di Cannes 2025, l'attrice ha affrontato il dibattito sull'eventuale trasformazione del personaggio in una donna, sollevando interrogativi sul futuro dell'iconico agente segreto.

L'attrice HalleBerry ha interpretato Jinx nella saga di James Bond e l'attrice ha ora commentato le ipotesi sul futuro di 007. HalleBerry fa parte della giuria del Festival di Cannes 2025 e, durante la conferenza stampa, ha risposto a una domanda sul futuro di James Bond, ovvero l'agente 007. Per ora non è ancora stato svelato chi erediterà l'iconico ruolo dopo l'addio di Daniel Craig e si parla da tempo della possibilità che una donna diventi protagonista del franchise. Il futuro dell'agente 007 Variety ha chiesto a HalleBerry se sarebbe interessata a riprendere il ruolo di Jinx in un film spinoff della saga o se sarebbe interessata a diventare Bond. L'attrice ha quindi risposto: "Non so se 007 dovrebbe . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Halle Berry: "Non so se 007 dovrebbe essere una donna"

