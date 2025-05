Hai fatto qualcosa al viso? Sei passato dal chirurgo? Non ho capito cosa ti è successo | Caterina Balivo imbarazza Pasquale La Rocca in diretta E lui arrossisce

In diretta su Rai 1, Caterina Balivo ha sorpreso Pasquale La Rocca con una domanda inaspettata riguardo al suo aspetto. Le parole della conduttrice hanno creato un momento imbarazzante, con La Rocca che non ha potuto fare a meno di arrossire. La conversazione si svolgeva durante "La volta buona", mentre si parlava della nuova edizione di "Ballando con le Stelle".

“Possiamo fare un’inquadratura da sola a Pasquale La Rocca?”. La domanda è arrivata in piena diretta su Rai 1, nel corso del programma “La volta buona”, condotto da CaterinaBalivo. Si stava parlando della nuova versione di “Ballando con le Stelle” che ha come obiettivo la scelta di nuovi maestri, quando la conduttrice si è fermata per rivolgersi al ballerino, volto noto del talent e campione in carica. Con tono stupito, ha chiesto: “Ma hai fattoqualcosa al viso? Sei passato dal chirurgo? Non ho capitocosa è successo a questo ragazzo”.Imbarazzo in studio, ma La Rocca ha mantenuto il sorriso. Un po’ arrossito, ha provato a deviare: “Mi fai diventare rosso”. Poi ha smentito: “Niente, solo tanto lavoro su di me. Un nuovo anno, nuove energie e tanto ballo”. Ma la curiosità di CaterinaBalivo non si è fermata: “Forse è il baffo“, ha osservato lei, mentre il ballerino le chiedeva: “A te piace?”. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it