Guzide e Sezai a Ankara | incontro con Hakan e crisi familiare in Tradimento

Nel prossimo episodio di "Tradimento", in onda il 14 maggio 2025 su Canale 5, Guzide e Sezai si trovano ad Ankara per un incontro cruciale con Hakan. Tra segreti e tensioni, il legame familiare si fa sempre più complesso, mentre si svolge una crisi inaspettata, segnata da sospetti di tradimento e rivelazioni sconvolgenti.

