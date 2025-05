Gutierrez Juventus si intensifica il nome dello spagnolo come sostituto di questo bianconero! La concorrenza aumenta ma Giuntoli ha questo vantaggio | novità

Si intensificano le voci su Gutierrez della Juventus, terzino classe 2001 del Girona, considerato un possibile sostituto. La concorrenza si fa agguerrita, ma Giuntoli può contare su alcuni vantaggi strategici. Ecco tutte le novità e gli aggiornamenti sul futuro del talento spagnolo.

GutierrezJuventus, si intensifica il nomedellospagnolo: tutti gli aggiornamenti sul futuro del terzino spagnoloSi intensificano le voci attorno al nome di Gutierrez, terzino classe 2001 del Girona. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il calciomercato Juve aveva già messo nel mirino il giocatore a gennaio, quando Cambiaso sembrava ad un passo dal Manchester City.Ci sono ancora possibilità che il terzino bianconero lasci Torino e per questo motivo Giuntoli starebbe monitorando le prestazioni dellospagnolo. Al Girona c’è il bianconero in prestito Arthur che potrebbe facilitare la trattativa per arrivare al terzino. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gutierrez Juventus, si intensifica il nome dello spagnolo come sostituto di questo bianconero! La concorrenza aumenta ma Giuntoli ha questo vantaggio: novità

La Juventus su Gutierrez del Girona: la situazione e la 'decisione' del Real Madrid - Juventus interessata a Gutierrez? La situazione In casa Juventus, nonostante ci sia un campionato che sta per concludersi in cui i bianconeri si giocano tutto, il pensiero va anche al mercato. Perché ... 🔗informazione.it

Gutierrez-Juventus, dalla Spagna: "35 milioni al Girona" - Nuove indiscrezioni scaldano il mercato della Juve. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, sarebbero sempre maggiori le probabilità che Miguel Gutierrez indossi la maglia bianconera a p ... 🔗tuttosport.com

Calciomercato Juventus, Gutierrez a un passo dai bianconeri - Primi colpi di mercato per la Juventus. Secondo il quotidiano spagnolo AS,il terzino Miguel Gutierrez del Girona starebbe per firmare con la Vecchia Signora. Juventus, le cifre dell'operazione Si parl ... 🔗sportpaper.it

