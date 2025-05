Guru diete condannato Magi Ordine medici Roma | Soddisfatto di aver denunciato

Antonio Magi, presidente dell'Ordine provinciale di Roma dei medici chirurghi e odontoiatri (Omceo), esprime la sua soddisfazione per la condanna di Adriano Panzironi, un guru delle diete. Magi sottolinea l'impegno quotidiano dell'Ordine nella tutela della salute dei cittadini, evidenziando l'importanza di fermare pratiche potenzialmente dannose alla salute pubblica.

(Adnkronos) – "Sono molto Soddisfatto per questa condanna perché come Ordine dei medici lavoriamo quotidianamente a tutela della salute del cittadino". Così Antonio Magi, presidente dell'Ordine provinciale di Roma dei medici chirurghi e odontoiatri (Omceo), interviene sul caso di Adriano Panzironi, noto come il 'Guru delle diete', condannato a 2 anni e 8 mesi per . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

