Guru diete condannato Magi Ordine medici Roma | Soddisfatto di aver denunciato

Antonio Magi, presidente dell'Ordine provinciale di Roma dei medici chirurghi e odontoiatri, esprime la sua soddisfazione per la condanna del guru delle diete Adriano Panzironi. "Lavoriamo quotidianamente a tutela della salute del cittadino", afferma, sottolineando l'importanza di prevenire pratiche potenzialmente dannose per il benessere pubblico.

"Sono molto Soddisfatto per questa condanna perché come Ordine dei medici lavoriamo quotidianamente a tutela della salute del cittadino". Così Antonio Magi, presidente dell'Ordine provinciale di Roma dei medici chirurghi e odontoiatri (Omceo), interviene sul caso di Adriano Panzironi, noto come il 'Guru delle diete', condannato a 2 anni e 8 mesi per .

