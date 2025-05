Guidonia Montecelio Roma organizza festa di compleanno mentre si trova ai domiciliari | arrestato

A Guidonia Montecelio, un giovane festeggia il suo compleanno nonostante si trovi ai domiciliari. L'evento festivo, accompagnato da rumori molesti, ha attirato l'attenzione di un vicino, che ha segnalato la situazione tramite l'app YouPol, portando all'arresto del giovane. Un episodio che solleva interrogativi sulle misure di sorveglianza e sul rispetto delle normative in vigore.

Il giovane è finito in carcere dopo la segnalazione di un vicino che segnalava rumori molesti sull'app YouPol 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Guidonia Montecelio (Roma), organizza festa di compleanno mentre si trova ai domiciliari: arrestato

