Guidatore inesperto esce dal molo e vola su un pontile galleggiante con una Jeep | il video dell’incidente

Un incredibile incidente ha avuto luogo domenica a Brookhaven Town, New York, quando un guidatore inesperto ha abbandonato il molo di Port Jefferson, lanciandosi su un pontile galleggiante con la sua Jeep. Le drammatiche immagini, catturate da una telecamera di videosorveglianza, mostrano la scena surreale che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche.

