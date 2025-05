Guida TV Sky Cinema e NOW | Dreamland Martedi 13 Maggio 2025

Martedì 13 maggio 2025, non perdere la selezione imperdibile di film sui canali Cinema di Sky e in streaming su NOW. Con generi che spaziano dall'azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, c'è qualcosa per ogni gusto. In particolare, il film "Dreamland" con Margot Robbie e Finn Cole ti porterà in un viaggio emozionante.

Martedi 13 Maggio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.In Dreamland, Margot Robbie e Finn Cole portano sullo schermo un road movie intenso ambientato durante la Grande Depressione. Lei è una fuori. 🔗Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Dreamland, Martedi 13 Maggio 2025

Ne parlano su altre fonti

Guida TV Sky Cinema e NOW…" - “Il film Conclave è accurato ed è utile per i partecipanti che hanno poca esperienza nel protocollo vaticano”: la rivelazione dei cardinali ... 🔗informazione.it

Canale numero 314 di Sky - Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di informazioni per chi vuole avere notizie sempre aggiornate sul variegato mondo della televisione o sapere cosa fa in Tv in ogni ... 🔗superguidatv.it

SKY: film di stasera - Serie TV imperdibili 2025 Serie TV imperdibili 2024 Serie TV imperdibili 2023 Serie TV imperdibili 2022 Serie TV imperdibili 2021 Serie TV imperdibili 2020 Serie TV ... 🔗mymovies.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

La Warner distribuirà i suoi film in streaming e nei cinema contemporaneamente

Da quasi un anno, la pandemia di coronavirus sta scuotendo l'economia globale e il settore cinematografico non è stato risparmiato.